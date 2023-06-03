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СМИ: Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум

СМИ: Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум, несмотря на соглашение о гуманитарном перемирии с силами быстрого реагирования (спецназом), которое истекает сегодня вечером.
Другие страны
3 июня 2023 г. 12:46
СМИ: Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум

Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум, несмотря на соглашение о гуманитарном перемирии с силами быстрого реагирования (спецназом), которое истекает сегодня вечером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al-Hadath.

Подкрепления ВС в ближайшее время будут участвовать в "военных операциях в центральном районе Хартума". С утра в столице слышны звуки взрывов, в городе Омдурман идет артиллерийский обстрел. Al-Hadath также сообщает об ожесточенных столкновениях между сторонами конфликта к западу от Хартума с использованием тяжелого вооружения.

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