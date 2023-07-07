СМИ: Армия Сирии помогала ВС РФ ликвидировать в своей стране ЧВК "Вагнер"

Разведка и армия Сирии оказывали поддержку российским военнослужащим в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" в России, помогая изолировать и ликвидировать силы вагнеровцев в сирийской республике как военной организации.

Разведка и армия Сирии оказывали поддержку российским военнослужащим в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" в России, помогая изолировать и ликвидировать силы вагнеровцев в сирийской республике как военной организации.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники в Дамаске.

По данным агентства, совместные силы провели операцию ночью 23 июня. Сирийская армия приняла меры по блокировке телефонных линий и мобильной связи, а также содействовала прибытию командиров подразделений "Вагнера" в расположение военных РФ, чтобы вынудить их покинуть страну или подписать контракт с российским Министерством обороны.

Отмечается, что, согласно информации источников из Сирии, численность сил ЧВК в стране составила не более 450 человек. Тех, кто отказался подписать контракт с военным ведомством РФ, вывезли из страны.