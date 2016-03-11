СМИ: Армия Нигерии ликвидировала одного из командиров "Боко Харам"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Армия Нигерии ликвидировала одного из самых разыскиваемых в стране командиров радикального движения "Боко Харам".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пятницу нигерийские военные.

По данным агентства Синьхуа, операция прошла в четверг в округе Бага северного штата Борно. Террорист был убит в перестрелке. Еще несколько боевиков получили огнестрельные ранения.

Согласно заявлению, ликвидированный боевик входил в первый список самых разыскиваемых командиров группировки, который армия Нигерии опубликовала в прошлом году.