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СМИ: Армия Нигера уничтожила около 30 террористов на юго-западе страны

СМИ: Армия Нигера уничтожила около 30 террористов на юго-западе страны Правительственная армия Нигера сумела ликвидировать около 30 вооруженных террористов на юго-западе страны.
Другие страны
28 июня 2024 г. 02:09
СМИ: Армия Нигера уничтожила около 30 террористов на юго-западе страны

Правительственная армия Нигера сумела ликвидировать около 30 вооруженных террористов на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Военные провели операцию по выслеживанию боевиков, которые принимали 25 июня участие в нападении на подразделение Сил обороны и безопасности Нигера возле деревни Тассиа (департамент Тера в регионе Тиллабери). В результате той атаки погибли 20 военнослужащих и один мирный житель.

Обнаружить террористов, бежавших в направлении Буркина-Фасо, военные сумели с помощью средств воздушной разведки. Армия Нигера также уничтожила логистический пункт боевиков. Кроме того, силовики арестовали семерых террористов в населенном пункте Банджо.

Юго-западные области Нигера, расположенные близ границ с Мали и Буркина-Фасо, уже не первый год остаются зоной повышенной активности экстремистских и террористических группировок.

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