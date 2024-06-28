СМИ: Армия Нигера уничтожила около 30 террористов на юго-западе страны

Правительственная армия Нигера сумела ликвидировать около 30 вооруженных террористов на юго-западе страны.

Правительственная армия Нигера сумела ликвидировать около 30 вооруженных террористов на юго-западе страны.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Военные провели операцию по выслеживанию боевиков, которые принимали 25 июня участие в нападении на подразделение Сил обороны и безопасности Нигера возле деревни Тассиа (департамент Тера в регионе Тиллабери). В результате той атаки погибли 20 военнослужащих и один мирный житель.

Обнаружить террористов, бежавших в направлении Буркина-Фасо, военные сумели с помощью средств воздушной разведки. Армия Нигера также уничтожила логистический пункт боевиков. Кроме того, силовики арестовали семерых террористов в населенном пункте Банджо.

Юго-западные области Нигера, расположенные близ границ с Мали и Буркина-Фасо, уже не первый год остаются зоной повышенной активности экстремистских и террористических группировок.