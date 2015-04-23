СМИ: Армия Ливии пытается взять под контроль западные окраины Триполи

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения правительственных войск начали в среду наступление на западные окраины ливийской столицы.

Как сообщил телеканал Sky News Arabia, армия вступила в ожесточенные столкновения с отрядами контролирующего Триполи происламистского альянса "Рассвет Ливии" в районе военной базы "Лагерь-27", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Войска, подчиняющиеся признанным международным сообществом властям на востоке, с середины марта ведут масштабное наступление на позиции исламистов в столичном регионе. Армии поставлена задача выбить "Рассвет" из населенных пунктов близ Триполи, чтобы затем начать решающий штурм города. В стычках, в которых уже погибли десятки человек, обе стороны неоднократно применяли авиацию и тяжелую артиллерию.

Захватив "Лагерь-27", правительственная группировка рассчитывает перекрыть исламистам снабжение на западном направлении. Ранее армейским частям удалось выбить противника из стратегического плацдарма Эль-Азизии и взять южные подступы к Триполи.

17 апреля правительственные войска начали наступление на позиции происламистского альянса на востоке Триполи, выбив его отряды из пригорода Таджура. Также были заняты позиции вблизи расположенного рядом столичного аэропорта Митига. Это военный аэродром, который принимает международные гражданские рейсы.

По данным "Скай-ньюс арабия", после последних успешных операций армии хозяйничающие в столице исламисты устроили охоту на недругов, выискивая среди местных жителей сторонников властей. Наиболее неспокойным остается квартал Фашлюм, где с минувшей пятницы в стычках с "Рассветом" погибли более 20 человек, десятки "недовольных" схвачены.