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СМИ: Армия Израиля ввела в Газу все пехотные и бронетанковые бригады

СМИ: Армия Израиля ввела в Газу все пехотные и бронетанковые бригады В Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета антироссийских санкций.
Другие страны
24 мая 2025 г. 23:34
СМИ: Армия Израиля ввела в Газу все пехотные и бронетанковые бригады

Израильская армия развернула в секторе Газа все имеющиеся в ее составе регулярные пехотные и бронетанковые бригады.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, сейчас в анклаве находятся подразделения бригад "Гивати", "Голани", "Кфир", "Нахаль", десантники, коммандос, войска 7-й, 188-й и 401-й бронетанковых бригад, а также "некоторое количество резервистов". Отмечается, что эти силы сосредоточены в свете подготовки к дальнейшей интенсификации боевых действий в секторе.

Ранее израильская армия заявляла, что в Газе в ходе новой масштабной сухопутной операции "Колесницы Гидеона" действуют пять бригад. По данным The Times of Israel, они насчитывают десятки тысяч военнослужащих.

Напомним, что 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлен окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Ordusu bütün quru və tank qoşunlarını Qəzzaya yerləşdirib

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