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СМИ: Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан

СМИ: Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан Армия Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 06:49
СМИ: Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан

Армия Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их данным, передислокация израильских войск за пределы Голан связано с тем, что бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, а это может повлечь усиление нестабильности в регионе.

Косвенным подтверждением присутствия армии еврейского государства за пределами буферной зоны, по мнению издания, стали заявления начальника Генштаба армии Израиля Герци Халеви о развертывании войск на сирийской территории.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Ordusu Suriya ərazisinə daxil olub

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