СМИ: Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан

Армия Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот.

Армия Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их данным, передислокация израильских войск за пределы Голан связано с тем, что бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, а это может повлечь усиление нестабильности в регионе.

Косвенным подтверждением присутствия армии еврейского государства за пределами буферной зоны, по мнению издания, стали заявления начальника Генштаба армии Израиля Герци Халеви о развертывании войск на сирийской территории.