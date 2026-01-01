Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 00:01
    СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану

    Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Times of Israel.

    Издание отмечает, что в ближайшие сутки также будет завершено развертывание американских сил на Ближнем Востоке. После этого атака на Иран будет возможна в любой момент, говорится в статье.

    Днем ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия готова действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны, на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном.

    Израиль США удары по Ирану

    Последние новости

    00:33

    Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 года

    Другие страны
    00:27

    В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

    В регионе
    00:01

    СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану

    Другие страны
    23:46

    Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер

    Другие страны
    23:33

    Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове

    Другие страны
    23:17

    Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросы

    В регионе
    23:04

    Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора

    Другие страны
    23:00

    Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

    Другие страны
    22:44

    Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из Азербайджана

    В регионе
    Лента новостей