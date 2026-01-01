СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану

Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.

Как передает Report, об этом пишет издание The Times of Israel.

Издание отмечает, что в ближайшие сутки также будет завершено развертывание американских сил на Ближнем Востоке. После этого атака на Иран будет возможна в любой момент, говорится в статье.

Днем ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия готова действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны, на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном.