СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану
Другие страны
- 23 января, 2026
- 00:01
Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.
Как передает Report, об этом пишет издание The Times of Israel.
Издание отмечает, что в ближайшие сутки также будет завершено развертывание американских сил на Ближнем Востоке. После этого атака на Иран будет возможна в любой момент, говорится в статье.
Днем ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия готова действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны, на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном.
