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СМИ: Армия Израиля отрезала город Газа от южной части сектора

СМИ: Армия Израиля отрезала город Газа от южной части сектора Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрезала город Газа от южной части анклава, войска рассекают сектор с нескольких направлений.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 15:26
СМИ: Армия Израиля отрезала город Газа от южной части сектора

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрезала город Газа от южной части анклава, войска рассекают сектор с нескольких направлений.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post после изучения спутниковых снимков, сделанных Planet Labs.

На снимках, которые были сделаны в начале ноября, видны следы, которые могла оставить израильская бронетехника. На них видно, что армия Израиля вклинилась в сектор Газа на 6,5 км с северо-запада и дошла примерно до лагеря беженцев Аль-Шати. Войска, двигавшиеся с востока южнее Газы, также преодолели около 6,5 км и, таким образом, отрезали город с юга.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта бойцов палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. По данным издания, солдаты бригады "Гивати" установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС.

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