СМИ: Армия Израиля и "Моссад" утвердили планы ответа на случай атаки Ирана

Израильская армия (ЦАХАЛ) и разведка "Моссад" утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению с иранской территории.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на собственные источники.
Источники сообщили, что ЦАХАЛ ответит "соответствующим образом на иранской земле".
Также отмечается, что в последние дни была усилена координация между вооруженными силами Израиля и США.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что Иран нападет на Израиль в течение 24-48 часов. По данным издания, иранская армия может напасть у района Газы или атаковать Голанские высоты.