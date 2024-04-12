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СМИ: Армия Израиля и "Моссад" утвердили планы ответа на случай атаки Ирана

СМИ: Армия Израиля и "Моссад" утвердили планы ответа на случай атаки Ирана Израильская армия (ЦАХАЛ) и разведка "Моссад" утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению с иранской территории.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 11:33
СМИ: Армия Израиля и Моссад утвердили планы ответа на случай атаки Ирана

Израильская армия (ЦАХАЛ) и разведка "Моссад" утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению с иранской территории.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщили, что ЦАХАЛ ответит "соответствующим образом на иранской земле".

Также отмечается, что в последние дни была усилена координация между вооруженными силами Израиля и США.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что Иран нападет на Израиль в течение 24-48 часов. По данным издания, иранская армия может напасть у района Газы или атаковать Голанские высоты.

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