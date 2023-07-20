СМИ: Армия Франции испытывает дефицит кадров из-за низких зарплат

Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат.

Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Europe-1 со ссылкой на источник в армии.

"В последние годы армии сложно находить новые кадры, что может объясняться несколькими факторами: недостаточная привлекательность, сложные условия, менее высокая зарплата, чем в частном секторе", - сообщил источник.

Кадровые трудности также объясняются тем, что армии не удается удержать рядовых и унтер-офицеров в своих рядах, многие из них в конечном счете решают перейти в частный сектор.

Эта тенденция беспокоит руководство французской армии в контексте конфликта в Украине, отмечает радиостанция. В 2023 году армия не сможет выполнить поставленные цели по набору и недоберет 1,5-2 тыс. молодых людей, при этом радиостанция не уточнят, сколько человек планировалось набрать.