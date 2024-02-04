СМИ: Армия Британии не готова к масштабной и длительной войне из-за кадрового голода

Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.

Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании.

"Правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего "предложения" для военнослужащих... перенапряжение отрицательно влияет на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Палаты представителей Великобритании.

Кроме того, авторы доклада пришли к выводу, что готовности к тотальной и длительной войне уделяется недостаточно внимания, которого она требует. При это высокие темпы нынешних военных операций и "неослабевающее давление" на армию уже привели к снижению возможностей удерживать сотрудников, что усугубляется периодом низкого набора персонала, тем самым "создавая порочный круг".

"В результате, по мнению комитета, неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним", - резюмируют авторы доклада.

Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.