СМИ: Армия Асада вошла в Пальмиру

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска вошли в удерживаемый боевиками "Исламского государства" древний город Пальмира. Как передает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Новостной телеканал "Ихбария" сообщил, что военные достигли центра города. Несколькими часами ранее официальные источники и наблюдатели заявляли, что войска готовятся к штурму города, находясь примерно в километре от него. Как заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази, Пальмиру готовились штурмовать с трёх направлений.

Боевики "Исламского государства" установили контроль над Пальмирой в середине мая 2015 года. За это время они разграбили и разрушили множество древних построек, входивших в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.