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СМИ: Армении и Израилю не удалось сформировать чувство межэтнической дружбы

СМИ: Армении и Израилю не удалось сформировать чувство межэтнической дружбы Несмотря на то, что многие историки, журналисты и политические эксперты отмечают множество сходств между армянами и евреями, им не удалось сформировать какое-либо существенное чувство межэтнической дружбы - на индивидуальном или коллективном уровне.
Другие страны
6 марта 2024 г. 17:04
СМИ: Армении и Израилю не удалось сформировать чувство межэтнической дружбы

Несмотря на то, что многие историки, журналисты и политические эксперты отмечают сходство между армянами и евреями, им не удалось сформировать какое-либо существенное чувство межэтнической дружбы - на индивидуальном или коллективном уровне.

Как передает Report, об этом говорится в материале основателя и исполнительного директора Израильского института стратегических исследований Мартина Шермана, опубликованной в Newsmax TV.

“Что касается вражды на личном уровне - опрос, проведенный Pew Research Center в 2018 году среди почти 56 000 взрослых в 34 странах Западной, Центральной и Восточной Европы, показал, что почти 80 % армян не приняли бы еврея в свою семью - больше, чем в любой другой стране, участвовавшей в опросе. Более ранний опрос, проведенный Pew в 2017 году в 18 странах Центральной и Восточной Европы, показал, что менее двух третей армян приняли бы евреев в качестве граждан своей страны - и это самый высокий показатель в опросе", - отмечает автор.

Опросам Pew предшествовало широко цитируемое исследование, проведенное ADL [ведущая в мире организация по борьбе с ненавистью], которое показало, что почти 60% армян испытывают антисемитские настроения.

По словам Шермана, примечательным является тот факт, что опрос проводился в 2014 году - за 6 лет до начала второй Карабахской войны 2020 года, в которой Азербайджан вернул себе свои значительные территории, и почти за десять лет до 2023 года, когда весь Карабах вернулся под контроль Баку.

"Соответственно, хотя поставки израильского оружия в Азербайджан называются основным фактором военных успехов Баку, это не может объяснить антиеврейскую враждебность, обнаруженную в ранее упомянутых опросах", - добавил основатель израильского института.

Автор затронул также вражду на коллективном уровне, показателем чего, по его мнению, являются взаимоотношения Армении с Ираном.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistan və İsrail etnik xalqlararası dostluq hissini formalaşdıra bilmədilər
Версия на английском языке Media: Armenia and Israel failed to form sense of interethnic friendship

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