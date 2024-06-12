СМИ: Аргентина обсуждает передачу штурмовиков Super Etendard для Украины

Правительство Аргентины обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard.

Правительство Аргентины обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал Infobae.

По его данным, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала вопрос со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. План передачи получил одобрение президента южноамериканской страны Хавьера Милея.

Аргентина приобрела самолеты в 2018 году, но так и не смогла их использовать. Super Etendard находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия деталей, которые страна не может приобрести из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.