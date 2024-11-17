СМИ: Аргентина грозит заблокировать коммюнике саммита G20

Аргентина угрожает заблокировать итоговое коммюнике саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении и экологии.

Аргентина угрожает заблокировать итоговое коммюнике саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении и экологии.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Аргентинское правительство хочет превратить саммит G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались", - заявил бразильский чиновник.

Отмечается, что возражения Буэнос-Айреса относятся к вопросам налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства.

Дипломаты также пытаются достичь консенсуса по финансированию проектов по борьбе с изменением климата и международным политическим проблемам, включая конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. По информации издания, стороны добились прогресса при обсуждении этих тем.

Позиция президента Аргентины Хавьера Милея по вопросу экологии вкупе с приходом к власти в США Дональда Трампа вызывает обеспокоенность у западных дипломатов, пишет издание. По их мнению, существует риск, что другие консервативные лидеры могут последовать их примеру и отказаться от обязательств по борьбе с изменением климата.

Источники издания заявили, что западные страны "потеряли инициативу" в вопросе продвижения своей международной повестки, в том числе относительно конфликта в Украине.

"Президент США Джо Байден всегда старался консультироваться с нами как можно чаще, - отметил один из высокопоставленных европейских дипломатов. - Трамп будет действовать самостоятельно".

Отметим, что саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро на юго-востоке Бразилии под председательством Луиса Инасиу Лула да Силвы.