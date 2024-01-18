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СМИ: Арабские страны работают над планом по решению конфликта в Газе

СМИ: Арабские страны работают над планом по решению конфликта в Газе Арабские страны намерены вскоре представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства. Они уже обсудили этот план с США и европейскими странами. Инициатива также предусматривает признание западными странами па
Другие страны
18 января 2024 г. 16:47
СМИ: Арабские страны работают над планом по решению конфликта в Газе

Арабские страны намерены вскоре представить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства. Они уже обсудили этот план с США и европейскими странами. Инициатива также предусматривает признание западными странами палестинского государства и поддержку его полноправного членства в ООН.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

"Арабские государства работают над инициативой по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе в рамках более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, если бы он согласился на "необратимые" шаги по созданию палестинского государства", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает чиновник, арабские страны надеются представить план в течение нескольких недель в попытке положить конец войне Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС и предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

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