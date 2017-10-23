 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Американские ядерные B-52 могут быть приведены в круглосуточную боеготовность

    Начальник штаба ВВС США: Существуют игроки, обладающие ядерным потенциалом© Wikipedia

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ ВВС США ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые со времен холодной войны, передает Report со ссылкой на Defence One.

    Источники издания сообщают, что на данный момент такого приказа пока не поступало, однако подготовка к нему ведется.

    Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольфейн указал, что возможное введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков является одной из множества мер, которые принимают ВВС в рамках реакции США на изменение геополитической обстановки.

    По его словам, в мире появились государства, которые открыто заявляют об использовании ядерного оружия.

    "Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", - добавил генерал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi