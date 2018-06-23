СМИ: Американские власти планируют размещать мигрантов на бывших военных базах

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Американские военно-морские силы занимаются составлением плана по размещению мигрантов на территории страны, который предполагает строительство для них центров размещения на удаленных военных базах, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным издания The Time, речь идет о создании временных палаточных городов для 25 тысяч мигрантов, которые будут находиться на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Кроме того, для 47 тысяч мигрантов будут созданы два лагеря на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии. Недалеко он города Юма в штате Аризона планируют возвести еще один центр для мигрантов.

Уточняется, что документ о строительстве центров для мигрантов на заброшенных военных объектах США пока не утвержден. По предварительным оценкам, возведение и использование палаточного городка для 25 тысяч человек обойдется примерно в 233 млн долларов США.