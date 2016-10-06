СМИ: "Аль-Каида" планирует серию атак на Великобританию и Европу

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Аль-Каида" намерена провести серию атак в странах Европы, в том числе в Великобритании. Как сообщает Report, об этом пишет газета The Times.

По информации ее источника, террористы планируют организовать нападения на Великобританию на фоне поражений ИГ в Сирии.

"Террористическая сеть выжидает время, прежде чем нанести смертельный удар по Европе", - отмечается в статье.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил газете, что "Аль-Каида" представляет прямую угрозу безопасности королевства.