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    СМИ: "Аль-Каида" планирует серию атак на Великобританию и Европу

    Террористическая сеть выжидает время, прежде чем нанести смертельный удар по Европе

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Аль-Каида" намерена провести серию атак в странах Европы, в том числе в Великобритании. Как сообщает Report, об этом пишет газета The Times.

    По информации ее источника, террористы планируют организовать нападения на Великобританию на фоне поражений ИГ в Сирии.

    "Террористическая сеть выжидает время, прежде чем нанести смертельный удар по Европе", - отмечается в статье. 

    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил газете, что "Аль-Каида" представляет прямую угрозу безопасности королевства.

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