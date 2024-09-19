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СМИ: Аккаунты ВОЗ и главы минюста Британии в соцсети X взломали для рекламы

СМИ: Аккаунты ВОЗ и главы минюста Британии в соцсети X взломали для рекламы Аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главы минюста Великобритании лейбористки Шабаны Махмуд и ряда британских парламентариев в соцсети X были взломаны хакерами для рекламы криптовалюты.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 04:22
СМИ: Аккаунты ВОЗ и главы минюста Британии в соцсети X взломали для рекламы

Аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главы минюста Великобритании лейбористки Шабаны Махмуд и ряда британских парламентариев в соцсети X были взломаны хакерами для рекламы криптовалюты.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian.

"Парламентарии, включая Шабану Махмуд, а также других лейбористов - Криса Элмора и Каролин Харрис, поделились одним и тем же сообщением на сайте соцсети X", - пишет газета.

В публикации отмечается, что хакерами были взломаны также аккаунты ВОЗ, подразделения технологической компании Lenovo в Индии и британского телесериала Great British Menu. На страницах всех подвергшихся кибератаке аккаунтов было опубликовано сообщение, подтверждающее взлом и рекламирующее криптовалюту.

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