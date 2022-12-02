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СМИ: Airbus планирует отказаться от титана из России

СМИ: Airbus планирует отказаться от титана из России Компания Airbus планирует полностью отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев.
Другие страны
2 декабря 2022 г. 08:46
СМИ: Airbus планирует отказаться от титана из России

Компания Airbus планирует полностью отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы. В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него", - отметил генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн.

По словам Шолльхорна, компания уже полностью исключила использование титана российского происхождения при производстве военных самолетов, а для замещения сырья из РФ в гражданском секторе Airbus понадобится некоторое время.

По данным агентства, концерн нарастил закупки титана в США и Японии. Сообщается, что сертификация новых поставщиков металла может занять годы из-за строгих стандартов аэрокосмической отрасли.

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Версия на английском языке Airbus to decouple from Russian titanium in months
Версия на азербайджанском языке “Airbus” Rusiya titanından imtina edir

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