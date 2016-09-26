Air Berlin уволит тысячу сотрудников и сократит самолетный парк

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Вторая по величине германская авиакомпания Air Berlin в ближайшие месяцы уволит около 1 тыс. сотрудников и избавится от значительной части своего самолетного парка. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, авиаперевозчик сократит рабочие места в административных отделах. В настоящее время штат компании насчитывает 8,6 тыс. человек. Кроме того, Air Berlin собирается сдать в аренду около 40 самолетов перевозчику Eurowings, который является дочерним предприятием лидера германского рынка Lufthansa. Таким образом у компании останется около 70 лайнеров.

Air Berlin является главным конкурентом Lufthansa на рынке Германии, однако в последнее время дела у компании идут не лучшим образом. Ее убыток за последние три года составил 1,2 млрд евро. Авиаперевозчик борется с ситуацией, повышая стоимость перелетов и сокращая самолетный парк. В частности, в 2014 году была принята программа экономии, которая предусматривала увольнение 900 человек и сокращение численности машин до 142.