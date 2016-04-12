СМИ: Афганский пограничник расстрелял пять сослуживцев

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В южной провинции Кандагар по меньшей мере пять афганских пограничников были убиты своим сослуживцем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители местных властей.

Убийство было совершено в день, когда талибы объявили о начале своего весеннего наступления.

"Поздно ночью вчера сотрудник пограничной полиции открыл огонь по своим коллегам и убил пятерых из них. Он пересек границу и бежал в Пакистан", - цитирует агентство Reuters слова представителя администрации провинции Кандагар Самина Хапалвака.

В то же время источник в афганской пограничной полиции сообщил агентству Reuters, что были убиты семь военнослужащих этой структуры и что убийца бежал к талибам. Одновременно представители движения "Талибан" заявили об убийстве семерых сотрудников пограничной охраны.