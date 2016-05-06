Войска Афганистана освободили из плена талибов 60 заложников

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана освободили 60 человек, которые удерживались в плену движением "Талибан" на юге страны в провинции Гильменд. Как сообщает Report со ссылкой на Khaama Press, об этом заявили в министерстве обороны Афганистана.

Заложники были освобождены из тюрьмы в ходе операции, которую провели афганские военные в четверг вечером. В результате рейда уничтожены по меньшей мере двое боевиков, трое ранены, изъято значительное количество взрывчатых веществ.