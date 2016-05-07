СМИ: Афганские силовики ликвидировали 28 талибов на востоке страны

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Афганские силы безопасности в субботу ликвидировали по меньшей мере 28 боевиков радикального движения "Талибан" на востоке страны, 30 боевиков получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Khaama.

Как сообщили местные власти, группа боевиков в субботу утром предприняла наступление в одном из уездов провинции Кунар на границе с Пакистаном. В ходе их атаки один афганский военный был убит, еще трое получили ранения.