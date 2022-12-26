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СМИ: аэропорт Бразилиа усиливает меры безопасности после неудавшегося теракта

СМИ: аэропорт Бразилиа усиливает меры безопасности после неудавшегося теракта Международный аэропорт столицы Бразилии вводит усиленные меры безопасности после предотвращения в минувшие выходные теракта на его территории.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 21:32
СМИ: аэропорт Бразилиа усиливает меры безопасности после неудавшегося теракта

Международный аэропорт столицы Бразилии вводит усиленные меры безопасности после предотвращения в минувшие выходные теракта на его территории.

Как передает Report, об этом сообщает столичная газета Correio Braziliense.

Издание уточняет, что в период с 30 декабря по 2 января Федеральная полиция и управление общественной безопасности Федерального округа усилят патрулирование периметра аэропорта и на прилегающих территориях, кроме того, будет ужесточен контроль на подъездных путях к воздушной гавани. За ситуацией на территории самого аэропорта будут следить с помощью 1,5 тыс. камер наблюдения.

Ожидается, что аэропорт в этот период обслужит более тысячи рейсов, а поток авиапассажиров достигнет 150 тыс. человек. Часть из них, указывает обслуживающая компания Inframerica, прибудут в столицу для участия в намеченной на 1 января церемонии вступления в должность будущего президента страны социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы и сопутствующих гуляниях и массовых праздничных мероприятиях.

Планируется, что на инаугурацию прибудут не менее 17 глав государств, а также ряд высокопоставленных иностранных чиновников. Российскую делегацию на церемонии будет возглавлять председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Из Пекина, как ожидается, приедет заместитель председателя КНР Ван Цишань, Вашингтон будет представлять глава МВД США Деб Холанн.

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