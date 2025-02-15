СМИ: Администрация Трампа уволила сотни сотрудников агентства по ядерной безопасности США

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников американского Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за разработку.

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников американского Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за разработку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Defense One.

По данным источников в NNSA, речь идет о 300 сотрудниках, принятых на испытательный срок.

"Данное решение является частью общего плана администрации по сокращению недавно нанятого персонала госструктур. Оно было принято на основании рекомендации Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск", - отмечает источник.

Уведомления о сокращениях были распространены руководством министерства энергетики США, которому подчиняется NNSA.

"Минэнерго считает, что ваше дальнейшее трудоустройство не будет отвечать общественным интересам. По этой причине вы отстраняетесь от должности", - приводит издание выдержки из письма Минэнерго, которое направлено сотрудникам NNSA.