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    СМИ: Администрация Трампа подготовила указ о снятии санкций против России

    Несколько неназванных источников подтверждают эту информацию

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ о снятии санкций против России.

    Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в твиттере сообщила колумнист "Politico" Сьюзен Глассер со ссылкой на несколько источников.

    "Несколько источников сообщили, что санкции будут отменены в одностороннем порядке", — написала она.

    Также в Twitter об этом написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию источников. "В Вашингтоне источники сообщают, что готов приказ президента о снятии санкций в отношении России", — написал он.

    В Кремле в свою очередь заявили, что не в курсе данной информации.

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