СМИ: Администрация Трампа обжаловала запрет на высылку нелегалов в Южный Судан

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение нижестоящей судебной инстанции, которая постановила вернуть в страну депортированных в Южный Судан нелегальных мигрантов.

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение нижестоящей судебной инстанции, которая постановила вернуть в страну депортированных в Южный Судан нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios .

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию нелегалов нанесет "значительный и непоправимый ущерб внешней политике Соединенных Штатов".

Федеральный окружной суд штата Массачусетс постановил вернуть в США депортированных 21 мая в Южный Судан нелегальных мигрантов: двух граждан Мьянмы, двух кубинцев, выходцев из Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана. Они обвиняются в тяжких преступлениях, а их родные отказываются принимать их обратно.