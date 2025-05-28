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СМИ: Администрация Трампа обжаловала запрет на высылку нелегалов в Южный Судан

СМИ: Администрация Трампа обжаловала запрет на высылку нелегалов в Южный Судан Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение нижестоящей судебной инстанции, которая постановила вернуть в страну депортированных в Южный Судан нелегальных мигрантов.
Другие страны
28 мая 2025 г. 04:14
СМИ: Администрация Трампа обжаловала запрет на высылку нелегалов в Южный Судан

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение нижестоящей судебной инстанции, которая постановила вернуть в страну депортированных в Южный Судан нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию нелегалов нанесет "значительный и непоправимый ущерб внешней политике Соединенных Штатов".

Федеральный окружной суд штата Массачусетс постановил вернуть в США депортированных 21 мая в Южный Судан нелегальных мигрантов: двух граждан Мьянмы, двух кубинцев, выходцев из Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана. Они обвиняются в тяжких преступлениях, а их родные отказываются принимать их обратно.

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Версия на азербайджанском языке Tramp administrasiyası mühacirlərin Cənubi Sudana deportasiyasına qoyulan qadağaya etiraz edib

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