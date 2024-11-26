СМИ: Администрация Макрона готовится к возможной отставке правительства Барнье

В Елисейском дворце готовятся к возможной отставке правительства Мишеля Барнье, назначенного в сентябре на пост премьер-министра.

В Елисейском дворце готовятся к возможной отставке правительства Мишеля Барнье, назначенного в сентябре на пост премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Согласно информации, администрация президента Франции считает неизбежным вотум недоверия кабмину. В кругу своих соратников Макрон предположил, что уже в ближайшие дни в связи с голосованием по проекту государственного бюджета на 2025 год правительству может быть объявлен вотум недоверия.

"Президент ожидает падения кабинета Барнье", - передает издание слова источника.

Издание допускает, что в случае отставки нынешнего премьера и его кабинета Франция может вновь оказаться без правительства на длительное время.

"Никто в президентском лагере не хотел бы пережить повторение этой драмы", - приводит газета мнение, господствующее в президентском окружении.

Ранее глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подвергла критике проект бюджета и предупредила о намерении поддержать вотум недоверия, если в законопроект не будут внесены изменения.