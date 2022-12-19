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СМИ: Администрация Байдена пытается договориться с республиканцами о помощи Украине

СМИ: Администрация Байдена пытается договориться с республиканцами о помощи Украине Администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки договориться по вопросу оказания помощи Киеву с Республиканской партией, ряд членов которой выступили за ее сокращение в Конгрессе.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 09:04
СМИ: Администрация Байдена пытается договориться с республиканцами о помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки договориться по вопросу оказания помощи Киеву с Республиканской партией, ряд членов которой выступили за ее сокращение в Конгрессе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным ее источников, в Белом доме признают, что в определенный момент предоставление помощи Киеву со стороны Конгресса замедлится в связи с тем, что СМИ перестанут уделять внимание конфликту в Украине. Однако вашингтонская администрация рассчитывает, что законодатели выделят из бюджета средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь стране.

Так, Белый дом надеется, что Конгресс согласится предоставить еще $37,7 млрд на поддержку Киева. Он ведет консультации с умеренными республиканцами в Палате представителей Конгресса, а также с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки), которые поддерживают оказание помощи Украине.

Отмечается, что данный вопрос с ними обсуждают и представители Пентагона. Это связано с тем, что 3 января начнет работу Конгресс следующего созыва, контроль над нижней палатой которого отойдет республиканцам. Спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти (от штата Калифорния), который обещал не допустить выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Киеву.

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Версия на английском языке Biden administration leans on Congress to aid Ukraine through winter of war
Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden administrasiyası respublikaçılarla Ukraynaya yardımla bağlı danışıqlar aparmağa çalışır

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