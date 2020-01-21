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Парламент Узбекистана утвердил Абдуллу Арипова на пост премьера - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Абдулла Арипов выдвинут на должность премьера в Узбекистане
​Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил парламенту для утверждения кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны

Депутаты Законодательной (нижней) палаты и члены Сената (верхней) палат Олий Мажлиса (парламента) утвердили предложенную президентом Шавкатом Мирзиёевым кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера-министра Узбекистана, сообщает Report со ссылкой на  ТАСС.

*** 15:08

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил парламенту для утверждения кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны, передает Report со ссылкой на Uzreport.

Официального подтверждения на сайте президента пока нет.

Кандидатура на пост премьера была представлена в ходе совместного заседания обеих палат узбекского парламента. 

Напомним, что правительство ушло в отставку накануне - в связи с началом работы нового созыва Олий мажлиса (парламента).

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