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80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года

80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года К началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%
Другие страны
29 мая 2021 г. 09:24
80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу текущего года показатель охвата вакцинацией от коронавируса в КНР может составить примерно 80%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

"Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%", - рассказал эксперт. Как он уточнил, для того, чтобы добиться такого показателя, КНР должна продолжить наращивать производство вакцин.

"С одной стороны, у нас высокий внутренний спрос на соответствующие препараты. С другой, в них остро нуждается Всемирная организация здравоохранения", - напомнил Чжун Наньшань.

Как он подчеркнул, только при достижении 80-процентного уровня Китай способен обеспечить населению страны коллективный иммунитет.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 27 мая китайские врачи сделали жителям КНР более 584 млн прививок от COVID-19. По сравнению с началом месяца этот суммарный показатель вырос более чем вдвое.

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