СМИ: 15-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет направлен против поставок СПГ

Страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций в отношении России, направленный главным образом против поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций в отношении России, направленный главным образом против поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет европейское издание американской газеты Politico.

Источники издания подчеркивают, что в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС.

Кроме того, Брюссель "намерен ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть, которая, как утверждается, торгуется на мировом рынке по рыночным ценам, без оглядки на попытки стран Запада установить потолки цен на российскую нефть и нефтепродукты.