Смертность от ковида в мире выросла за последние четыре недели на 35%

Число случаев смерти от ковида выросло на 35% за последние четыре недели, а с наступлением холодного сезона в Северном полушарии риск распространения инфекции только усилится.

Число случаев смерти от ковида выросло на 35% за последние четыре недели, а с наступлением холодного сезона в Северном полушарии риск распространения инфекции только усилится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число сообщений о смерти от COVID-19 выросло в мире на 35%. За одну только последнюю неделю умерли 15 тыс. человек. Это абсолютно неприемлемо, поскольку у нас есть инструменты для предотвращения инфицирования и спасения жизней", - сказал глава ВОЗ.

"С приближением более холодной погоды в Северном полушарии и в связи с тем, что люди будут проводить больше времени внутри помещений, риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций в ближайшие месяцы только усилится", - подчеркнул Гебрейесус. Он пояснил, что это относится не только к ковиду, но и другим болезням, включая грипп.

"Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии, но вирус не устал от нас", - продолжил гендиректор. Он сообщил, что более 90% выявленных во время лабораторных анализов возбудителей ковида приходится сейчас на подвид омикрон-штамма BA.5. Гебрейесус обратил внимание, что страны стали меньше делиться данными о результатах секвенирования. По сравнению с началом нынешнего года еженедельно фиксируемое число таких обменов сведениями сократилось на 90%, а число государств, предоставляющих данные - на 75%.

По состоянию на 16 августа в ВОЗ поступили сообщения о 588 757 628 случаях заражения ковидом с начала пандемии и о 6 433 794 летальных исходах.