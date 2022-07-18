Смертность из-за ковида в мире за неделю выросла в полтора раза

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 6,5 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 6,5 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Как передает Report , это следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом поднялась до уровня начала апреля.

Отмечается также и резкий скачок смертности из-за коронавируса. За последние семь дней в мире умерло в полтора раза больше людей, чем за предыдущие.

В Европе продолжается очередной подъем заболеваемости. Самые высокие показатели сейчас в Германии, где в сутки регистрируют свыше 140 тыс. случаев, что для страны является максимумом с конца марта. При этом во Франции, которая на прошлой неделе занимала первое место по заболеваемости в регионе, сейчас отмечается небольшое снижение - ковид регистрируют у 120 тыс. жителей. Примерно на этом же уровне показатели и в Италии.

О новой, седьмой по счету, волне ковида говорят и власти ряда азиатских стран. Так, в Японии в последние дни уже регистрируют свыше 100 тыс. заболевших, что является одним из самых высоких показателей за все время пандемии. По сравнению с прошлой неделей рост оказался почти вдвое.

Резкий скачок отмечается и в Южной Корее, где уже регистрируют по 40 тыс. случаев инфицирования ежедневно. При этом в Индии рост прекратился - в стране вторую неделю ковидом заболевают около 20 тыс. жителей.

За семь дней из-за COVID-19 умерли 17,6 тыс. человек, что на 6,1 тыс. больше, чем на прошлой неделе.

На первом месте по смертности в мире все еще США, где за семь дней зарегистрировали около 1,7 тыс. летальных случаев (рост по сравнению с предыдущей неделей 10%). Примерно на этом же уровне смертность и в Бразилии.

Однако на 30-50% она выросла в странах Европы, где отмечаются новые вспышки. Так, в Испании, Италии и Германии ежедневно умирают уже около 110-120 человек, при этом в начале лета летальных случаев было в четыре раза меньше.