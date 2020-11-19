Смертность из-за COVID-19 в США достигла наивысших показателей за полгода

Суточная смертность от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, достигла в США полугодичного максимума.

Суточная смертность от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, достигла в США полугодичного максимума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, по его информации, во вторник из-за коронавируса в Соединенных Штатах умерли 1 707 человек. Это наиболее высокие данные за период с 14 мая текущего года. Антирекорд по этому показателю был установлен в середине апреля, когда за сутки жертвами инфекции стали более 2,6 тыс. американцев.

Суточный рост числа случаев заражения ускорился в США за последнюю неделю на 29%, приводит мнение специалистов Университета Джонса Хопкинса телекомпания CNN. При этом в 47 из 50 американских штатов заболеваемость выросла как минимум на 10%. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте.

В общем по США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 11,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 249 477 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.