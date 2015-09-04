В Саудовской Аравии смертник попытался устроить взрыв на крупнейшем нефтекомплексе

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии ликвидирован террорист, пытавшийся совершить теракт на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем комплексе в Абкайке на востоке страны, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Боевик, на котором, предположительно, был закреплен "пояс смертника", пытался пройти на территорию комплекса.

На одном из КПП он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, ранив трех полицейских. После этого боевик скрылся в одном из ближайших зданий. В результате перестрелки террорист был убит. Кроме того, от полученных ранений скончался один из полицейских.

Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение.