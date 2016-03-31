В Сомали смертник подорвал себя у отеля, девять человек погибли

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал себя вблизи одного из отелей города Галькайо провинции Мудуг в центральной части Сомали, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Представитель сомалийской полиции заявил, что погибло девять человек при взрыве, теракт произошел вблизи отеля Unlay. По предварительным данным, среди погибших один из чиновников района Пунтленд и пять его телохранителей. Сообщается также, что смертник привел бомбу в действие в толпе в близлежащем к отелю кафе.

Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, накануне вечером в столице Сомали Могадишо было совершено нападение на автомобиль, который перевозил граждан Турции. В результате нападения погибли граждане Турции, Азербайджана и Сомали. Несколько человек получили ранения.