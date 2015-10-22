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    Смертник подорвал себя в мечети Пакистана, погибли не менее 10 человек

    Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал себя в шиитской мечети в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще 12 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    "По меньшей мере 10 человек погибли и 12 других получили ранения после того, как смертник подорвал себя в шиитской мечети", - сообщил агентству представитель местных властей Сарфраз Бугти (Sarfraz Bugti).

    Взрыв произошел в шиитской мечети в 170 километрах от столицы провинции Белуджистан города Кветта.

    К настоящему моменту ни одна из радикальных группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

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