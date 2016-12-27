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    Смертник ИГ застрял во рву с водой - ВИДЕО

    Запись боестолкновения была выложена в YouTube

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Смертник террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пытавшийся атаковать иракских военных к западу от Мосула, въехал на своем заминированном автомобиле в ров с водой, где взорвался.

    Как передает Report, запись боестолкновения была выложена в YouTube.

    Мосул более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха и предоставляет артиллерийскую поддержку.

    Общая численность наступающих на город войск составляет около 100 тысяч человек. По данным разведки США, сопротивление им могут оказывать около пяти тысяч боевиков.

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