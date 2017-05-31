Британская полиция: Смертник готовился к теракту в Манчестере в одиночку

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Cмертник, совершивший теракт на стадионе в Манчестере, Салман Абеди самостоятельно купил большинство компонентов для создания бомбы. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в британской полиции.

По словам представителя контртеррористического подразделения Русса Джексона, основную подготовку Абеди осуществил самостоятельно, в течение четырех дней перед нападением.

Три человека, арестованных после нападения, были отпущены без предъявления обвинений 30 мая.

Полицейские в настоящее время пытаются отследить последние перемещения Абеди - с того момента как он вернулся из Ливии 18 мая и до взрыва в концертном зале в Манчестере 22 мая.

Они изучают камеры наблюдения, а также его контакты с другими людьми и телефонные звонки.

Среди прочего, полиция хочет выяснить, почему Абеди возвращался в один и тот же район города (Уимслоу-Роуд), и найти его синий чемодан, который он брал с собой.

Теракт, который устроил Абеди на "Манчестер-арене" 22 мая, унес жизни 22 человек, десятки людей получили ранения.