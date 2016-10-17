Смертник атаковал колонну военных возле Мосула, около 70 человек погибли

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Смертник группировки "Исламское государство" атаковал колонну иракских военных восточнее города Мосул, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Атака состоялась около деревни Билавет в местности Гияр к востоку от Мосула в момент, когда колонна иракских военных вела наступление на город. Погибли около 70 военных.

В понедельник иракские военные и курдские силы самообороны при поддержке коалиции во главе с США начали операцию по освобождению Мосула. Сообщалось, что в наступлении участвуют около 80 тысяч человек.