12-летняя смертница подорвала себя в здании школы в Нигерии, трое погибших

Трое детей погибли в результате теракта с участием 12-летней смертницы в исламской школе на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

"Смертница подошла к группе мальчиков, завершавших урок по изучению Корана, и подорвала себя, - сообщил представитель полиции Мухаммед Бола. - Убиты трое детей, еще четверо получили ранения".

Еще одна девочка-подросток совершила самоподрыв в расположенном рядом со школой доме. В результате ранения получил один человек.

Оба террористических акта, которые, по данным наблюдателей, могут быть организованы группировки "Боко харам", произошли вечером 30 января.