Службы безопасности Трампа проверили подаренный Путиным мяч

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила мяч, который ему подарил президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки, сообщает Report со ссылкой на "Советский спорт".

По сообщению местных СМИ, это стандартная процедура для всех подарков, которые вручают президенту Америки.

Напомним, что во время совместной пресс-конференции Путин вручил Трампу мяч, который накануне был на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира от России к Катару. Американский президент отдал презент жене и заявил, что это станет подарком его сыну Барону.

Трамп в ответ вручил президенту России майку нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.