Службы безопасности Китая и США провели переговоры по визам и борьбе с наркотиками

Глава Министерства общественной безопасности КНР Ван Сяохун на встрече с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом в Вене в воскресенье призвал американских коллег обеспечить соблюдение прав и достоинства китайских граждан в Соединенных Ш

Глава Министерства общественной безопасности КНР Ван Сяохун на встрече с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом в Вене в воскресенье призвал американских коллег обеспечить соблюдение прав и достоинства китайских граждан в Соединенных Штатах и отказаться от включения республики в список основных источников наркотиков для американцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

Ван Сяохун попросил американскую сторону прекратить "неспровоцированные притеснения" и досмотры китайских студентов, чтобы обеспечить гражданам Китая "справедливый режим въезда и полное достоинство", принять эффективные меры для обеспечения безопасности китайских дипломатических и консульских учреждений и персонала в Соединенных Штатах, отменить визовые ограничения для ряда китайских учреждений и персонала. Китайский министр также призвал отказаться от практики включения КНР в список "основных источников наркотиков".

Обе стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные переговоры по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав государств в Сан-Франциско в ноябре 2023 года, по содействию сотрудничеству в области контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности.

Главы ведомств, отмечает китайское агентство, достигли договоренности поддерживать диалог и сотрудничество в области контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности на основе взаимного уважения, учета разногласий и взаимовыгодного сотрудничества, обращать внимание на озабоченности друг друга и в целом способствовать стабильному развитию китайско-американских отношений.