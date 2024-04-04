Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ в Иерусалиме

Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников группировки "Исламское государство" (ИГ) в полицейском участке и в районе футбольного стадиона в Иерусалиме.

Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников группировки "Исламское государство" (ИГ) в полицейском участке и в районе футбольного стадиона в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице израильской полиции в социальной сети "X".

"Центральное подразделение Иерусалимского округа и Служба общей безопасности предотвратили теракты сторонников ИГ в полицейском участке и в районе стадиона "Тедди" - арестованы трое жителей Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении.