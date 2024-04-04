О нас

Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ в Иерусалиме

Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ в Иерусалиме Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников группировки "Исламское государство" (ИГ) в полицейском участке и в районе футбольного стадиона в Иерусалиме.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 13:25
Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ в Иерусалиме

Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников группировки "Исламское государство" (ИГ) в полицейском участке и в районе футбольного стадиона в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице израильской полиции в социальной сети "X".

"Центральное подразделение Иерусалимского округа и Служба общей безопасности предотвратили теракты сторонников ИГ в полицейском участке и в районе стадиона "Тедди" - арестованы трое жителей Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Police foil ISIS supporters’ terrorist plot in east Jerusalem
Версия на азербайджанском языке İŞİD Yerusəlimdə terror aktları törətməyə cəhd edib

Другие новости из категории

В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
4 апреля 2024 г. 12:40
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану
4 апреля 2024 г. 11:45
Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма
Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма
4 апреля 2024 г. 11:09
МИД РФ: Базы НАТО в случае их появления в Украине станут законной целью России
МИД РФ: Базы НАТО в случае их появления в Украине станут законной целью России
4 апреля 2024 г. 09:51
В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом
В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом
4 апреля 2024 г. 09:32
Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии
Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии
4 апреля 2024 г. 07:59
Токио хочет разместить войска на Филиппинах
Токио хочет разместить войска на Филиппинах
4 апреля 2024 г. 07:52
Великобритания может выйти из ЕСПЧ
Великобритания может выйти из ЕСПЧ
4 апреля 2024 г. 07:18
Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по координации военных поставок Украине
Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по координации военных поставок Украине
4 апреля 2024 г. 06:27
США для сдерживания КНР разместят в Азии ракеты средней дальности
США для сдерживания КНР разместят в Азии ракеты средней дальности
4 апреля 2024 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi