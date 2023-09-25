Службы безопасности Ирака задержали командира ИГ на северо-востоке страны

Службы безопасности Ирака задержали высокопоставленного командира группировки "Исламское государство" в результате антитеррористической операции в провинции Киркук.

Службы безопасности Ирака задержали высокопоставленного командира группировки "Исламское государство" в результате антитеррористической операции в провинции Киркук.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иракское ведомство.

"Благодаря тщательной разведывательной работе и постоянному контролю сотрудники контртеррористической службы осуществили задержание командира террористической группировки Абу Бахари в провинции Киркук", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, Бахари возглавлял так называемый "иностранный" батальон при группировке ИГ.