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Cлужбы безопасности хуситов предотвратили теракты ИГ в Сане

Cлужбы безопасности хуситов предотвратили теракты ИГ в Сане Службы безопасности мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" ликвидировали террористов ИГ ("Исламское государство"), которые планировали теракты в том числе в Сане.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 20:26
Cлужбы безопасности хуситов предотвратили теракты ИГ в Сане

Службы безопасности мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" ликвидировали террористов ИГ ("Исламское государство"), которые планировали теракты в том числе в Сане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, jб этом сообщило принадлежащее хуситам информационное агентство Saba со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, службы безопасности провели операцию в расположенной к югу от Саны провинции Эль-Бейда, в результате которой были ликвидированы командиры ИГ. Группировка готовилась провести серию терактов с участием террористов-смертников в йеменской столице и нескольких провинциях.

Кроме того, источник агентства обвинил разведки США и Великобритании в переброске радикальных элементов в один из районов провинции Эль-Бейда, где они вели преступную деятельность, в том числе убивали жителей одного из населенных пунктов.

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